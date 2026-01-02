В Якутии пять человек погибли при пожаре в частном доме

МЧС: трое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Якутии

В селе Сунтар в Якутии пять человек, в том числе трое детей, погибли в результате пожара в двухэтажном частном доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Республике Саха в Telegram-канале.

«Площадь пожара составила 24 кв.м. На тушение привлекались шесть человек и две единицы техники республиканской пожарной охраны», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время на месте инцидента работают дознаватели МЧС России и следственно-оперативная группа. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

