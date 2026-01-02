Размер шрифта
Стало известно, сколько россияне могут заработать в праздники

РИА Новости: россияне смогут заработать до 200 тысяч рублей в праздники
Россияне смогут заработать от 70 до 200 тысяч рублей в новогодние праздники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

В публикации отмечается, что на Сахалинском горнолыжном курорте инструкторам по горным лыжам предлагают заработать до 200 тысяч рублей, в Тамбове курьерам обещают зарплату до 160 тысяч рублей. Им предстоит работать от четырех часов в день, развозя продукты и товары первой необходимости.

В это же время в Сочи ищут упаковщика десертов с зарплатой до 128 тысяч рублей. Ему предстоит принимать и выгружать товары, а также упаковывать и комплектовать заказы.

В Москве нужны детские аниматоры, которым предлагают до 80 тысяч рублей. В Казани ищут продавца-кассира в магазин пиротехники с зарплатой до 70 тысяч, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 27 093 рубля.

Ранее россиянам рассказали, куда выгоднее всего вложить 13-ю зарплату.

