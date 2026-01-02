Размер шрифта
В новогоднюю ночь в Абу-Даби устроили самый продолжительный фейерверк

В Абу-Даби в Новый год установили мировой рекорд по самому долгому фейерверку
Владимир Астапкович/Фотохост-агентство РИА Новости

Мировой рекорд по самому долгому фейерверку установили в новогоднюю ночь в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Об этом пишет SHOT.

Как уточняет Telegram-канал, праздничный салют длился 62 минуты.

«Для невероятного новогоднего шоу использовали около 40000 залпов и больше 6500 дронов. Достижение будет вписано в книгу Гиннеса», — говорится в публикации.

29 декабря в пресс-службе МЧС сообщили, что в России маркетплейсам запретили хранить и выдавать пиротехнику, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в пунктах выдачи заказов, находящихся в жилых домах.

28 декабря стало известно, что россияне по-прежнему воспринимают фейерверки и салюты как неотъемлемую часть праздников и связывают их с семейными традициями, патриотизмом и ощущением радости.

Ранее мужчина с именем, состоящим из 2253 слов, попал в книгу рекордов Гиннеса.

