В Иране протестующие подожгли Коран и пытались напасть на мечеть

Tasnim: в Иране протестующие подожгли Коран и пытались напасть на мечеть
Ahmed Saad/Reuters

Протестующие в городе Хамадан на западе Ирана сожгли Коран и предприняли попытку нападения на мечеть. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В публикации отмечается, что участники протеста подожгли в районе Садаф другую религиозную литературу. Еще одна группа из порядка 20 человек хотела напасть на мечеть, но им помешали это сделать, утверждает агентство.

В Иране в конце декабря начались протесты на фоне девальвации валюты исламской республики риала.

До этого президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Иран ждут серьезные последствия в случае попыток возобновления ядерной программы. По его словам, Тегеран, возможно, отстраивает новые объекты для восстановления ракетной программы, отличные от тех, по которым США нанесли удары в июне.

Советник иранского верховного лидера Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Он отметил, что в оборонной доктрине республики «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».

Ранее Израиль предупредил США о возможной атаке Ирана.

