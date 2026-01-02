Размер шрифта
У Дмитриева появился вопрос к СМИ после теракта в Хорлах

Дмитриев поинтересовался, будут ли западные СМИ освещать теракт в Хорлах
Александр Вильф/РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X поинтересовался, будут ли западные СМИ освещать теракт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хорлах Херсонской области.

«Осветит ли это какое-либо традиционное СМИ?», — написал он, сделав репост поста одного из блогеров о трагедии.

В новогоднюю ночь украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Не выжили 24 человека, в том числе ребенок, еще около 30 человек получили различные ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной.

В России назвали удар целенаправленным, отметив, что он был нанесен прямо во время новогодней речи президента РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее Россия потребовала от ООН публичного осуждения теракта ВСУ в Хорлах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27546835_rnd_3",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
