В Подмосковье хозяин кафе убил полицейского

Владелец химкинского кафе убил сотрудника полиции, который пришел отдохнуть с женой и друзьями. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 27 июля. Старший лейтенант, служивший в Левобережном отделе полиции Химок, пошел в кафе с женой и друзьями.

Неизвестно, что происходило внутри кафе, но на выходе к посетителям подошел хозяин заведения. Ресторатор и полицейский принялись что-то обсуждать на повышенных тонах, и в пылу спора бизнесмен ударил старшего лейтенанта. Сотрудник полиции упал и сильно ударился головой.

Супруга пострадавшего вызвала скорую помощь, его доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. В скором времени мужчина скончался.

Нападавшего задержали по горячим следам, ведется расследование убийства.

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