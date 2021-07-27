Жительница Новокузнецка поймала выпавшего из окна ребенка

В Новокузнецке женщина спасла полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна второго этажа, сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.

Родители малыша находились к квартире и занимались домашними делами, когда услышали крик своего ребенка с улицы.

«Прибывшие на место происшествия инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции «Куйбышевский» УМВД России по Новокузнецку выяснили, что маленького мальчика спасла прохожая, которая заметила ребенка в окне и успела поймать его. После этого женщина передала малыша родителям и ушла», — рассказали в ведомстве.

Медики диагностировали у ребенка незначительные ушибы.

64-летняя Светлана Санарова, спасшая мальчика, рассказала, что в тот день день возвращалась из магазина, когда заметила малыша в окне. Бросив пакеты с покупками, она подбежала к дому, протянула руки и подхватила падающего ребенка. По словам женщины, времени на обдумывание решения у нее не было, и она поступила так, как подсказало ей сердце.

Руководство местного УМВД и члены Общественного совета заявили, что в ближайшее время встретятся с жительницей Новокузнецка , чтобы поблагодарить ее за отзывчивость и спасение ребенка.

Ранее сообщалось, что россиянка спасла ребенка из-под колес поезда.