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В Роспотребнадзоре назвали симптомы, возникающие после острой фазы коронавируса

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В Екатеринбургском медицинском научном центре профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора рассказали о симптомах после тяжелого течения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Согласно данным как российских, так и зарубежных специалистов, после острой фазы заболевания новой коронавирусной инфекцией у 100% пациентов наблюдается общая утомляемость, мышечная слабость, одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам, особенно у лиц, работающих во вредных условиях труда» — рассказали специалисты.

Также не исключено возникновение болей за грудиной, тревоги, депрессии, нарушение сна, когнитивных нарушений, болей в суставах, выпадения волос. Уточняется, что такие симптомы указывают на развитие постковидного синдрома, поэтому необходима реабилитация.

Реабилитационные мероприятия проходят в три этапа до полного выздоровления пациента. Они включают в себя медикаментозное лечение, бальнеотерапию и теплогрязелечение, лечебную физкультуру, кинезиотерапию, работу с клиническим психологом, логопедом и эрготерапевтом.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о потере веса у переболевших COVID-19.

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