Соседка рассказала о семье погибших в аварии детей в Солнцево

Соседка рассказала о семье с тремя детьми, которые попали в аварию на западе Москвы в Солнцево. Об этом сообщает mk.ru.

В интервью изданию соседка уточнила, что достаточно давно знакома с членами данной семьи.

При этом женщина уже запустила сбор денег в социальных сетях в помощь осиротевшей семье в результате ДТП. По словам соседки, семья состояла из семи человек: матери с мужем и пятерых детей.

Она пояснила, что вторым погибшим стал племянник матери попавших в ДТП детей.

«Это сын Марининого брата. Брат с женой, сыном и бабушкой приехали в Москву из Череповца на свадьбу Марининой сестры. А вышло так, что вместо свадьбы попали на двойные похороны», — поделилась соседка.

Также стало известно, что бабушка, которая находилась на дороге в момент аварии, получила сердечный приступ. Сейчас пожилая женщина в столичной больнице.

Авария, в которой сбили троих детей, произошла днем 16 июля на улице Авиаторов. Самый младший пострадавший – 9-месячный ребенок – в момент аварии находился в коляске, 5-летний мальчик – на самокате, а 3-летний малыш – на беговеле. В ночь на субботу скончался 5-летний мальчик, а вечером 17 июля от полученных травм умер 3-летний ребенок. За рулем автомобиля Mazda находилась 18-летняя Валерия Башкирова. Прокуратура потребовала изменить ей меру пресечения.