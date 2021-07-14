В Роспотребнадзоре заявили, что в Крыму доминирует индийский штамм коронавируса

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заявила, что в республике доминирует индийский штамм коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За последнюю неделю установлено, что Крым и Севастополь вошли в число тех регионов, где доминирующее значение имеет циркулирующий вирус индийского штамма «дельта», — сказала она на заседании оперштаба.

Пеньковская предложила временно приостановить диспансеризацию и профосмотры, не связанные с коронавирусной инфекцией, чтобы разгрузить медиков.

Также она посоветовала перевести с 1 августа в закрытый режим работы летние оздоровительные лагеря и все социальные учреждения, которые работают с круглосуточным пребыванием, если в них не привито 95% персонала.

Ранее сообщалось, что Крым обновил рекорд по числу выявленных случаев коронавируса за сутки.