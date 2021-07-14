Врач-дерматолог заявила, что волосы могут выпадать 3-4 месяца после перенесенного COVID-19

Человек, который ранее переболел COVD-19, может столкнуться с выпадением волос, длящееся до 4 месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врача-дерматолога, трихолога Ирину Котову.

Также у перенесших коронавирусную инфекцию, по словам медика, может наблюдаться ослабление ногтевых пластин.

«Выпадение волос, которое вызывает ковид, так называемое диффузное, заканчивается самостоятельно. Оно достаточно выраженное, яркое после заболевания, но это, как правило, месяца 3, максимум 4, и затем волосы сами потихоньку восстанавливаются, даже без лечения», — уточнила Котова.

Она добавила, что осуществить профилактику выпадения волос очень трудно, потому что дело в тяжести заболевания. Еще важную роль играет исходное состояние организма заразившегося.

«Если хочется восстановить волосы и ногти как можно быстрее, то имеет смысл обратиться к специалистам и пройти укрепляющие процедуры», — посоветовала врач.

Например, рекомендуется воспользоваться восстанавливающими, стимулирующими лосьонами, а также мезотерапией.

Ранее врачи предупредили об «острых сосудистых катастрофах» при повторном COVID-19.