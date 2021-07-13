Врачи предупредили об «острых сосудистых катастрофах» при повторном COVID-19

Заместитель председателя комитета по здравоохранению администрации Волгоградской области Николай Алимов сообщил, что повторное заражение коронавирусом несет риск развития сосудистых заболеваний. Об этом сообщает «V1».

«Сейчас в больницы начали поступать те пациенты, которые уже переболели коронавирусом в начале прошлого года. И последствия от COVID-19 могут быть совершенно разные. Сейчас происходит рост сердечно-сосудистых заболеваний, профилактику которых проводили во время лечения. Возникают острые сосудистые катастрофы, которые проявляются спустя продолжительное время после перенесенного заболевания. К сожалению, переболев однажды, нет гарантии, что болезнь не проявит себя снова», — подчеркнул Алимов.

По его словам, региональные медики отмечают, что в Волгоградской области растет количество повторно заболевших COVID-19 после первого случая.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздов перечислила самые частые осложнения у пациентов с коронавирусом.