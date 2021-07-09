СК просит арестовать главу ОМВД подмосковного Егорьевска за покушение на убийство

Следствие требует арестовать главу ОМВД подмосковного Егорьевска Олега Ермакова и его сына — сотрудника московской полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

Мужчин подозревают в покушении на убийство предпринимателя.

Следователи просят арестовать Олега Ермакова и его сына Александра Ермакова, работающего в должности оперуполномоченного 4-го управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве, до 8 сентября.

Ранее сообщалось, что в отношении главы отдела полиции Егорьевска проводится служебная проверка.

8 июля в СМИ появилась информация, что Ермаков был задержан за подготовку убийства и доставлен на допрос в управление СК, а по месту его жительства и на работе проходят обыски. По данным источников, полицейского подозревают в том, что он планировал убить предпринимателя.