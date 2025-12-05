Долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года

Долги 38 стран перед Россией в прошлом году увеличились до $33,1 млрд, это стало максимальным показателем с 1998 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Всемирного банка.

Уточняется, что за 2024 год этот показатель вырос на $2,6 млрд и достиг $33,1 млрд. Последний раз задолженность перед РФ выше этой отметки была в 1998 году, составив $38 млрд долларов.

Речь идет о 38 государствах. Больше всех в 2024 году занимала Бангладеш — за год ее задолженность подскочила на $1,2 млрд. Египет увеличил долг на $815 млн долларов, а Индия — на $799 млн. Более скромно наращивали займы Узбекистан — на $39 млн, Афганистан — на $17 млн, Йемен — на $7 млн и Шри-Ланка — на 3$ млн.

Сильнее всего сократила долговые обязательства Белоруссия — на $125 млн.

В сентябре сообщалось, что Грузия полностью выплатила долг перед Россией, который имела многие годы. По итогам 2024 года общий размер государственного долга Грузии составил $1,56 млрд, где на Россию приходилось $156,9 млн.

Ранее Путин назвал госдолг России одним из самых низких в мире.