Россиянам рассказали, как подготовить частный дом к зиме

Ретейл-эксперт Чихринова: нужно подготовить дом к зиме до устойчивых морозов
Global Look Press

Подготовку дома к зиме лучше начинать до устойчивых морозов. В первую очередь необходимо очистить водостоки и желоба — именно засоры чаще всего вызывают протечки и наледь, сказала «Газете.Ru» эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова.

«Владельцы домов нередко начинают обслуживание слишком поздно — уже после первых заморозков, когда желоба оказываются забиты листьями и мусором. После очищения водостоков и желобов стоит проверить состояние покрытия, крепежей и герметичность стыков, особенно вокруг дымоходов и мансардных окон. Необходимо посмотреть вентиляцию и утепление чердака. Некорректный теплообмен приводит к таянию и повторному обледенению снега, что увеличивает нагрузку на конструкцию. Плохая вентиляция вызывает сырость и конденсат», — предупредила Чихринова.

Среди признаков, указывающих на необходимость ремонта, эксперт выделила наледь на краях крыши, задержку воды в желобах, трещины покрытия и сырость в подкровельном пространстве. Дополнительно Чихринова рекомендовала провести профилактическую герметизацию стыков морозостойкими материалами. Стоимость сезонной герметизации кровли дома площадью до 150 кв. м в 2025 году начинается от 6–8 тыс. рублей, установка нагревательных кабелей — от 350 до 500 рублей за погонный метр, уточнила эксперт.

Для очистки крыш Чихринова посоветовала использовать щетки с длинной ручкой и пластиковые или деревянные скребки. Металлические инструменты могут повредить покрытие, особенно при минусовых температурах, удалять наледь силой также не рекомендуется, уточнила эксперт.

Чтобы снизить риск замерзания и засоров водостоков, эксперт призвала защитить их сетками и решетками от мусора. В северных регионах популярны системы обогрева водостоков и карнизов с помощью нагревательных кабелей, они входят в число самых востребованных решений в 2024–2025 годах, заключила Чихринова.

Ранее москвичам рассказали о погоде этой зимой.

