На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Австрии назвала два ключевых условия для мира на Украине

Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер призвала гарантировать целостность Украины
true
true
true
close
Georges S/IMAGO//photonews.at/Global Look Press

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что мир на Украине будет устойчивым только при условии полного суверенитета и территориальной целостности республики. Ее слова приводит Укринформ.

«Мир держится только тогда, когда он справедливый и долговременный. И, конечно, когда гарантирован суверенитет и полная территориальная целостность Украины, ее способность к самообороне, а также все возможности для восстановления разрушенных городов и сел и перспективы для людей на Украине на мирную жизнь и жизнь в благополучии», — сказала Майнль-Райзингер.

По ее словам, Европа не хочет жить в мире, где действует только «право сильнейшего». В связи с этим Австрия выступает только за «силу права».

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украина рискует потерять свою государственность из-за отказа идти на компромиссы по мирному урегулированию конфликта с Россией.

Он призвал договариваться сейчас, «иначе дальше будет хуже». В то же время парламентарий напомнил, что попытки «уговорить» Киев не приносят результата. В связи с этим вопрос будет решаться «другим способом», который «менее удобен для всех сторон».

Ранее посол Украины в США не увидела прогресса в мирном урегулировании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами