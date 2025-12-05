На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны сообщили о разведчике, пнувшем гранату в опорник противника

Российский разведчик рассказал, как отбил гранату и ликвидировал военных ВСУ
Shutterstock/FOTODOM

Российский разведчик Мустафа Гагиев во время освобождения Красноармейска смог предотвратить подрыв, отбив вражескую гранату пинком и тем самым уничтожив двух украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По его словам, перед инцидентом он попытался убедить противников сложить оружие, однако в ответ услышал «Ты кто?». Гагиев пояснил, что служит в российских Вооруженных силах, но украинские военные настаивали, что российская армия якобы в этом районе отсутствует. Разведчик повторно предложил им сдаться.

Он рассказал, что в какой-то момент в его сторону бросили боеприпас. Граната ударилась о его ногу, и именно это позволило ему ее заметить. Гагиев отметил, что устройство было похоже на американский аналог гранаты Ф-1. Он отбил ее пинком назад в сторону позиции противника, после чего произошел взрыв и завязалась перестрелка. В итоге, как уточнили в ведомстве, противник был ликвидирован.

До этого российский боец спас товарищей, сбив рюкзаком беспилотник ВСУ. По его словам, во время нахождения в окопе к ним залетел ударный FPV-дрон. Один из бойцов, не раздумывая, подхватил рюкзак и бросил в дрон. Расстояние между ними и дроном было меньше метра, из-за чего аппарат запутался в рюкзаке и не причинил вреда.

Ранее российский командир попал под прицел «Бабы-яги» и чудом выжил.

