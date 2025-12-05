Самолет с людьми на борту загорелся в Бразилии

В Бразилии после посадки загорелся самолет Airbus A320 с пассажирами на борту

В Бразилии после посадки загорелся самолет Airbus A320 с пассажирами на борту. Об этом сообщает RT.

Как сообщили в авиакомпании LATAM Airlines, осуществлявшей рейс, возгорание возникло по вине погрузчика багажа, огонь распространился на весь самолет. Отмечается, что салон воздушного судна целиком покрылся дымом, пассажиров успели эвакуировать.

3 декабря у вылетевшего из Домодедово самолета Boeing 777-200 загорелся левый двигатель во время полета. В этот момент на борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа. Пилоты были вынуждены включить сигнал тревоги и вернуть самолет обратно в московский аэропорт.

Впоследствии компания Red Wings опровергла сообщения о «пылающем самолете», вернувшемся в Домодедово. Авиаперевозчик подчеркнул, что во время рейса WZ-3097 у Boeing 777-200 изменились параметры работы одного из двигателей. Тогда экипаж принял своевременное и правильное решение вернуться в аэропорт вылета.

Ранее пассажиры самолета с загоревшимся над Москвой двигателем вылетели в Таиланд.