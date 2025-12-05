Умер актер, сыгравший Шан Цзуна в Mortal Kombat

В США на 76-м году жизни умер голливудский актер Кэри-Хироюки Тагава. Об этом пишет журнал Deadline.

По данным издания, артист скончался 4 декабря у себя дома в Санта-Барбаре. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта.

Тагава родился в Японии и сделал карьеру в Голливуде. Редакция Deadline отметила, что Тагава оставил значительный след в американской киноиндустрии благодаря ярким и запоминающимся образам, которые он создавал на протяжении всей карьеры.

Артист создал собственную нишу в индустрии, прославившись ролями выразительных антагонистов в боевиках и фантастике. Тагава за четыре десятилетия успел сняться более чем в 150 фильмах и сериалах. Наибольшую популярность ему принесли образы колдуна Шан Цзуна во вселенной «Мортал Комбат» и патриарха Хейхати Мисимы в проектах по мотивам франшизы Tekken.

Актер долгие годы оставался одной из самых узнаваемых фигур среди поклонников жанра и регулярно участвовал в крупных кинопроектах.

В 2015 году Тагава принял православие и крестился в Москве, получив в крещении имя Пантелеимон.

Ранее умерла актриса — прототип главной героини «Хроник Нарнии».