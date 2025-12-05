Депутаты предложили повысить минимальный размер пенсии

Депутаты фракции «Справедливая Россия» выступили с инициативой увеличить минимальную страховую пенсию по старости до 50 тыс. рублей. Обращение на имя главы Социального фонда России Сергея Чиркова оказалось в распоряжении РИА Новости.

В письме лидер партии Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова указали, что минимальная выплата должна составлять не меньше 50 тысяч рублей. Миронов в разговоре с агентством напомнил, что сейчас минимальная страховая пенсия достигает около 13,3 тыс. рублей, и она не дотягивает даже до прожиточного минимума пенсионера — примерно 15,2 тыс. рублей на федеральном уровне. Он отметил, что повышение до 50 тысяч, по их мнению, обеспечит пожилым людям нормальный уровень жизни и поможет им сохранять активность.

Лантратова в комментарии РИА Новости добавила, что такой размер выплат даст старшему поколению не только базовый комфорт, но и возможность оставаться участниками социально-экономической жизни страны. Она подчеркнула, что увеличение продолжительности качественной жизни входит в нацпроект «Демография», и назвала достойную пенсию показателем зрелости государства.

