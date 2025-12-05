Три российских аэропорта возобновили работу

В аэропортах Краснодара, Пензы и Саратова сняли ограничения на полеты

В аэропорту Краснодара сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Он уточнил, что согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодара будет готов к обслуживанию рейсов с 09:00 (мск).

Ограничения на полеты также сняли в аэропортах Пензы и Саратова.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отметил представитель Росавиации.

Кореняко пояснил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Тем временем в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

