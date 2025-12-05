На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как выйти на пенсию в 50 лет

Экономист Балынин: женщины с пятью детьми могут выйти на пенсию в 50 лет
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Россиянки, родившие пять и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Прежде всего, женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста восьми лет, страховая пенсия по старости может быть назначена в 50 лет. В свою очередь, женщинам, родившим четырех детей и воспитавшим их до достижения ими возраста восьми лет, достигшим возраста 56 лет, а трех – в 57 лет. Во всех указанных случаях необходимо иметь 15 лет страхового стажа. Страховая пенсия по старости может быть назначена женщинам, родившим двух и более детей, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях», — отметил Балынин.

Он добавил, что одному из родителей, осуществляющему уход за детьми до полутора лет, начисляются дополнительные индивидуальные пенсионные коэффициенты — ИПК. Например, если мама четырех детей осуществляла уход за каждым из них в течение полутора лет, то, помимо возможности выхода на пенсию в 56 лет (с учетом обозначенных выше условий), также дополнительно получит 24,3 ИПК, сказал экономист. Если умножить это на актуальную стоимость одного ИПК, получится сумма, равная 3540,27 рубля — именно на эту величину в примере вырастет пенсия ежемесячно в 2025 году, уточнил Балынин.

Ранее сообщалось, что пенсии некоторых россиян вырастут на 35% в январе.

