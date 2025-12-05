Опасность атаки беспилотников отменили в Ставропольском крае

Власти отменили режим беспилотной опасности в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности», — написал он.

Сообщение о введении режима опасности атаки беспилотников в регионе было опубликовано в 02:41 по московскому времени.

4 декабря Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 76 украинских дронов над территорией страны. Так, в Крыму перехватили 21 цель, в Ростовской области — 16, в Ставропольском крае — 14.

Еще семь БПЛА ликвидировали в Белгородской области, четыре — в Брянской области, три — в Воронежской области. В Тульской, Орловской и Рязанской областях уничтожили по два беспилотника, в Липецкой и Нижегородской областях, столичном регионе, Краснодарском крае и над Черным морем — по одному.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.