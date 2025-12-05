Названы простые способы снять боль в спине

Снять боль в спине можно пятью способами: настроить под себя рабочее место, делать перерыв в работе каждые 30–40 минут на небольшую прогулку по офису, делать мини-гимнастику, снизить общий уровень стресса и регулярно заниматься спортом. Об этом «Газете.Ru» рассказал нейрохирург, руководитель центра лечения боли Клиники Фомина Станислав Тимонин.

«Во-первых, настройте рабочее место «по себе»: монитор должен быть на уровне глаз. Спина опирается на спинку стула, поясница не провисает. Ноги стоят на полу, а не поджаты под стул. Плечи расслаблены, локти — примерно под прямым углом. Даже такие простые настройки уменьшают число жалоб на дискомфорт в спине и шее. Это не панацея, но хороший старт», — объяснил врач.

Во-вторых, врач советует каждые 30–40 минут уделять 1–2 минуты движению. Например, можно встать, пройтись по коридору, потянуться, сделать несколько кругов плечами.

«Некоторые исследования прямым текстом говорят: короткие «разморозки» в течение дня дают больший эффект для самочувствия, чем один большой рывок активности вечером. В-третьих, важно делать мини-гимнастику прямо в офис: мягко потянуть грудные мышцы, аккуратно поделать наклоны и повороты головы, пару раз напрячь и расслабить мышцы живота и ягодицы. В рандомизированных исследованиях подобные короткие комплексы показывали снижение болей в спине уже через несколько недель. Но, если честно, это чувствуется и без исследований: тело меньше «ноет» к вечеру», — рассказал доктор.

В-четвертых, важно снять стресс. Для этого важно хорошо спать, не работать по ночам регулярно, отдыхать от гаджетов.

«Наконец, важна регулярная физическая активность, например занятия йогой или плаванием несколько раз в неделю. Мета-анализы по физической активности сходятся в одном: регулярное движение — один из самых сильных немедикаментозных способов уменьшить хронические боли в спине», — заключил врач.

