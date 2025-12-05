Вещество из кофе поможет вылечить болезнь Альцгеймера, выяснили ученые

Ученые Казанского научного центра Российской академии наук (КазНЦ РАН), КФУ, КНИТУ-КХТИ и ИМХ РАН (Нижний Новгород) получили серию новых молекул на основе природного антиоксиданта пирокатехина, которые могут стать ключом к более эффективной терапии болезни Альцгеймера. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Пирокатехин впервые был выделен в 1839 году при сухой перегонке экстракта катехина, полученного из акации катеху. Как сам пирокатехин, так и его производные были найдены в различных растениях, как правило, в древесине и смолах, что можно использовать для их получения. Пирокатехин – содержится в кофе и обладает противовоспалительной активностью.

Исследователи создали ингибиторы, то есть молекулы, которые способны подавлять активность фермента – биологического катализатора – бутирилхолинэстеразы (BChE), играющего важную роль в прогрессировании болезни Альцгеймера.

Подавление активности данного фермента способствует накоплению химических веществ, способных передавать сигналы между нервными клетками, что необходимо для памяти и обучения.

Соединения блокируют фермент не мгновенно, а медленно, постепенно закрепляясь на нем и понижая его активность в течение определенного времени. Такой механизм позволяет уменьшить дозу препарата, обеспечить его более длительное действие. Это особенно важно для лечения нейродегенеративных заболеваний, когда концентрация ингибитора в ограниченном пространстве (например, в синапсах – месте контакта, в котором происходит передача сигналов от одной нервной клетки к другой) будет оставаться достаточно высокой более длительное время, что является крайне важным для положительной динамики процесса.

Результаты исследований показали, что молекулы способны блокировать фермент в течение около 7,8 минуты при концентрации всего 8 мг/л.

Разработка позволяет бороться сразу с несколькими аспектами болезни Альцгеймера. В отличие от существующих препаратов, таких как донепезил или ривастигмин, которые имеют ограниченную эффективность и высокую токсичность, новые соединения обещают быть более селективными, безопасными и эффективными. Исследователи видят в этом шаг к созданию следующего поколения лекарств.

