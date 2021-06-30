В Москве в среду ожидается до +21°С и гроза

В Москве в среду, 30 июня, ожидается до +21°С и гроза, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +19 до +21°C. Будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер примет юго-западное, западное направление, его скорость составит 5-10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

Ночью температура опустится до +14...+16°C. Будет облачно и небольшой дождь. Ветер изменит направление на западное, северо-западное, сохранит скорость 5-10 м/с без порывов.

Атмосферное давление днем составит 742 мм ртутного столба, ночью – 743 мм.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что июльская погода в Москве станет неоднородной, при этом аномальной жары не прогнозируется.