Назван один из симптомов нехватки витамина D

Мышечно-скелетные боли у людей могут свидетельствовать о том, что в организме не хватает витамина D. Об этом изданию РБК заявил академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

«Это один из симптомов. Витамин D очень важный, не зря же детям раньше рыбий жир давали, в котором он тоже содержится. Он особенно для детей необходим, для костей», — пояснил ученый.

Зверев добавил, что нехватка витамина может быть вызвана неправильной работой обмена веществ и в организм не поступает витамина D в требующемся количестве. Однако и переизбыток витамина представляет опасность для здоровья, предупредил эксперт.

«У каждого витамина есть свои формулы, он встраивается в обмен веществ. И, если, скажем, есть недостаток — это плохо. Когда есть переизбыток, могут быть побочные эффекты. Витамины — это такие же лекарства, которые нужно принимать тогда, когда надо», — обратил внимание Зверев.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что много лет не встречал у пациентов дефицита витамина D. Больше опасна, по его словам, передозировка витамина.

«Например, дети, которым передозируют витамин D, лишаются возможности роста. Из всех витаминов: остальные просто уходят в канализацию, а D накапливается и действие может быть таким суровым», — заметил он.

Ранее Александр Мясников рассказал о «необъяснимом» симптоме дефицита витамина D. В список источников витамина D врач включил молоко, морепродукты и яйца.