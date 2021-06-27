Онколог назвал наиболее агрессивные виды рака

Врач-химиотерапевт Андрей Базылев в интервью «Пятому каналу» назвал разновидности онкологических заболеваний, считающихся наиболее агрессивными.

«Существуют виды рака, которые быстро привыкают к лечению и достаточно плохо отвечают на него. Тогда в классификацию попадут следующие виды рака: рак поджелудочной железы, различные саркомы, рак желчного пузыря и рак печени», — сказал Базылев.

По словам врача, этот список можно также дополнить раком желудка, однако в последнее время его лечение стало более быстрым и эффективным благодаря развитию технологий.

Базылев также отметил индивидуальность каждого случая развития опухоли, так как у разных пациентов при одном виде заболевания может наблюдаться агрессивная или неагрессивная форма.

Ранее главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал, что в структуре онкологической заболеваемости первое место в мире занимает рак молочной железы у женщин и предстательной железы — у мужчин.