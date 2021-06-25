Пропавший в Архангельской области самолет потерпел крушение

Легкомоторный самолет, пропавший в Архангельской области, потерпел крушение, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Экипаж жив, принят на борт вертолета Ми-8, будет доставлен в город Котлас», — рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, находившиеся на борту самолета пилот и летчик-наблюдатель остаются в сознании, их состояние уточняется.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет перестал выходить на связь в Верхнетоемском районе Архангельской области. Экипаж воздушного судна проводил авиапатрулирование по мониторингу лесопожарной обстановки. В возможный район поиска была направлена группа спасателей региональной поисково-спасательной базы.