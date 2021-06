NYT раскрыл подробности убийства саудовского журналиста Хашукджи

Четверо саудовцев, которые принимали участие в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, ранее прошли боевую подготовку на территории США. Об этом сообщает The New York Times ссылкой на источники и документы, связанные с делом обозревателя The Washington Post.

Отмечается, что подготовка проходила в рамках контракта, одобренного госдепартаментом Соединенных Штатов.

По данным NYT, обучение проходило в тот период, когда секретное подразделение, причастное к убийству Хашукджи, начало масштабную кампанию, включавшую похищения, задержания и пытки подданных Саудовской Аравии по приказу наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда» с целью «подавления инакомыслия».

Участников контракта обучали стрельбе и реагированию на нападения, а также методам слежки и ближнему бою. Предполагалось, что эти тренировки научат их «лучше охранять саудовских лидеров». За подготовку отвечала расположенная в штате Арканзас компания Tier 1 Group.

При этом газета утверждает, что не существует доказательств относительно того, что американские официальные лица, которые одобрили подготовку, или руководители Tier 1 Group знали о причастности данных саудовцев к репрессиям» в Саудовской Аравии.

Представитель Tier 1 Group в свою очередь заявил, что обучение саудовцев «не касается их последующих злодеяний».

В марте стало известно, что вскоре после обнародования доклада американской разведки об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи появилась новая версия документа, где уже не были представлены имена трех человек, которые изначально считались замешанными в преступлении.