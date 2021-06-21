МВД собирается вакцинировать за лето не менее 60% полицейских

МВД России планирует к июлю текущего года вакцинировать первым компонентом препарата от коронавируса не менее 60% сотрудников, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вторым компонентом, согласно заявлению МВД, такое же количество сотрудников планируется вакцинировать в августе 2021 года, при условии, что они не болели COVID-19 и не имеют антител к SARS-CoV-2.

Уточняется, что особый акцент будет сделан на максимальную вакцинацию постоянного состава, а также курсантов образовательных организаций системы МВД России.

В пресс-службе подчеркнули, что ведомство усилило контроль за использованием сотрудниками в общественных местах и при контактах с людьми средств индивидуальной защиты и кожных антисептиков, а также за соблюдением социальной дистанции. Кроме того, в МВД проводится работа по разъяснению необходимости вакцинации при отсутствии противопоказаний.

Ранее эксперт спрогнозировал, что пик заболеваемости коронавирусом в России будет достигнут через одну-три недели. По его словам, спустя два месяца стоит ожидать падения заболеваемости.

Согласно последним данным, в России выявлено 5 316 826 случаев коронавирусной инфекции, вылечились 4 869 972 человека, скончался 129 361 пациент.