Врач предложила Роспотребнадзору ввести для работников сиесту

Врач-терапевт Татьяна Романенко, руководитель клиники «Твой доктор» подвергла критике рекомендацию Роспотребнадзора о сокращении рабочего дня и предложила ввести сиесту, сообщает NEWS.ru.

«Если мы говорим о целесообразности такого решения, то, безусловно, разумное зерно здесь есть. Но ведь есть разные предприятия разного режима работы и обязывать всех сократить рабочий день на час — это не совсем корректно», — считает медик.

Романенко утверждает, что вместо сокращения рабочего дня более логичным и целесообразным шагом для большинства предприятий станет перенос начала рабочего дня на более ранний час или введение так называемой сиесты — долгого перерыва в течении рабочего дня.

«Разумнее все-таки установить часы сиесты в самое жаркое время в помещениях, где нет кондиционирования. Это [пребывание в таких помещениях — «Газета.ru»] опасно не только для самих работников, но и, если мы говорим о магазинах, офисах, то есть опасность и для посетителей», — заявила Романенко.

По словам врача, наиболее подходящим временем для сиесты является период с 12 до 16 часов дня.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал сократить продолжительность рабочего дня при высокой температуре воздуха в помещении.

Как напомнили в ведомстве, если в рабочем пространстве температура приблизилась к +28,5°C, то продолжительность рабочего дня следует сократить на один час, при повышении температуры до +29°C — на два часа, при +30,5°C — на четыре часа.