В Приморье задержали осквернивших мемориал героя России Пешкова школьниц

Правоохранительные органы задержали двух школьниц, подозреваемых в осквернении мемориала Героя России Олега Пешкова в Арсеньеве Приморского края. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального УМВД.

По словам собеседника агентства, 14 июня двое девушек-подростков на улице Калининской осквернили мемориальный сквер имени Героя России Олега Пешкова, а также вырвали цветочные насаждения и раскидали их по территории сквера. Прокуратура и полиция начали проверки.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили лиц, причастных к данному правонарушению. Ими оказались девочки в возрасте 14 и 15 лет. В данный момент правонарушительницы доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сказал собеседник.

По его словам, информация о произошедшем будет передана в органы образования Арсеньевского городского округа.

Ранее сообщалось о том, что в Калининграде мужчина осквернил мемориал на братской могиле советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.