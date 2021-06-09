Власти Петербурга заключили соглашение с сервисами аренды самокатов

Санкт-Петербургский комитет по транспорту и крупнейшие сервисами аренды электросамокатов подписали соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности на территории города. Об этом сообщается на сайте комитета.

Новые соглашения запрещают передвигаться на самокатах по Дворцовой и Сенатской площадям, а также по Малой Морской улице. Кроме того, до 12 июля на улицах с плотным туристическим потоком, в том числе прилегающих к Невскому проспекту, устанавливается ограничение скорости до 10 км/ч.

С 13 июля скорость на этих участках будет ограничена 15 км/ч, на остальной территории города передвигаться на самокатах можно будет со скоростью 20 км/ч.

Ездить на самокатах будет запрещено несовершеннолетним и лицам в состоянии алкогольного опьянения, один самокат нельзя одновременно использовать двум и более лицами.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сразу несколько сервисов по аренде самокатов приостановили свою работу до подписания договора с администрацией города.

В начале июня в Санкт-Петербурге в офисах ряда сервисов по аренде самокатов прошли обыски. СК передавал, что мероприятия связаны с уголовным делом о наездах на детей дошкольного возраста. Известно, что два ребенка были госпитализированы в тяжелом состоянии, следователи возбудили дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», еще по одному случаю проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.