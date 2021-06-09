Роспотребнадзор усилит контроль за соблюдением требований по COVID-19 в Москве

Московское управление Роспотребнадзора будет внимательнее следить за соблюдением правил по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в столице, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Усилим контроль за соблюдением противоэпидемических требований, в первую очередь в местах скопления людей», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в Москве будет усилен контроль за ношением масок и перчаток в заведениях общественного питания, торговых центрах и ночных клубах. Власти намерены прибегнуть к таким мерам из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. При этом власти столицы не планируют вводить локдаун из-за сложной ситуации с распространением вируса.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в столице тем, что люди не соблюдают действующие ограничения.