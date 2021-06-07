Град с перепелиное яйцо сняли на видео в Ленобласти

В Ленинградской области прошел град размером с перепелиное яйцо. Об этом пишет kp.ru.

Как пишет издание, дачники пожаловались на непогоду, потому что град уничтожил всходы в огороде, а на некоторых участках даже были пробиты теплицы.

«Все побило. Смородину, молодые яблоньки, клубнику, малину. Переломало розы, цветники... В этом году у нас ничего не будет. Беда! 10 минут коллапса», — приводятся слова дачника Игоря.

После града в Ленобласти прошел дождь.

Ранее в России из-за дефицита предложений на рынке загородной недвижимости в полтора раза подорожали дачи и коттеджи. В числе самых дефицитных регионов оказались Краснодарский и Красноярский края, Московская, Ленинградская, Тюменская, Свердловская и Нижегородская области, а также республики Татарстан и Башкортостан. Отмечается, что причиной высокого спроса на загородные участки стала пандемия коронавируса, из-за которой люди долгое время не могли покинуть городские квартиры.