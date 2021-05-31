Под Пермью пьяного врача отстранили от работы

Министерство здравоохранения Пермского края отстранило от работы врача, который находился на работе в нетрезвом состоянии, из-за чего не мог оказывать помощь пациентам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«Врач с признаками алкогольного опьянения был отстранен от работы. В настоящее время проводится проверка», — сказали в минздраве.

Ранее в социальных сетях появилось соответствующее видео. На кадрах мужчина в медицинской одежде находится в кабинете, на столе стоит пустая бутылка. Предполагаемый врач не мог внятно отвечать на вопросы. Кроме того, пациенты пожаловались, что несколько часов ждут, пока им сделают перевязки. Инцидент произошел в краевой больнице имени Вагнера в Березниках.

Ранее в Березниках полиция задержала школьника, напавшего на учителя с ножом. Пострадавшая учительница была доставлена на подстанцию скорой помощи в Березниках. Врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое, женщина получила удар ножом в область шеи.