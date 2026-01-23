Размер шрифта
Россиянам назвали алгоритм действий в случае передачи мошенникам кода из СМС

Россиянам объяснили, как действовать при передаче кода из СМС мошенникам
Россиянам разъяснили порядок действий в случае передачи мошенникам кода из СМС. Как пояснило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России», в первую очередь необходимо прекратить общение с теми, кому был передан код.

Следом за этим могут последовать звонки «спасителей», которые представятся сотрудниками банка или государственных органов и предложат помощь в решении вопроса. Однако верить им не стоит, так как это продолжение кибератаки с целью ввести человека в состояние стресса.

Кроме того, мошенники часто применяют систему давления на жертву с помощью заявлений о взломе аккаунтов или же сообщений о том, что человек втянут в финансирование терроризма.

В этом случае важно не поддаваться панике, а успокоиться, проверить почту, «Госуслуги», банковские приложения, маркетплейсы и электронную почту. Если все пароли работают, то необходимо завершить все активные сессии, обновить пароли и включить двухфакторную аутентификацию.

Ранее хакеры освоили новые методы взлома аккаунтов россиян.

