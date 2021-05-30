Соседи рассказали, что устроивший стрельбу в Екатеринбурге проходил службу в Чечне

Соседка устроившего стрельбу в Екатеринбурге бывшего полицейского рассказала, что мужчина в 90-е годы проходил службу в Чечне, сообщает РЕН ТВ.

«Он же у нас Чечню прошел. В Чечне был. Наверное, поэтому у него крыша съехала», — заявила соседка.

Она уточнила, что при ежедневном общении бывший полицейский вел себя нормально и не показывал признаков неадекватности.

«Таких не было случаев. Первый раз такое. Так он трезвый — нормальный. Здоровается всегда, сумку поможет до квартиры донести», — рассказала женщина.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что задержанный мужчина 10 лет назад служил в милиции, сообщает «Российская газета».

Ранее соседи устроившего стрельбу в Екатеринбурге рассказали о его криминальном прошлом.

В результате происшествия пострадали сотрудник Росгвардии и ребенок. Росгвардеец был ранен в ногу, ему оказали первую помощь на месте. Пострадавшая девочка была ранена в живот, ее увезли на скорой помощи. Минздрав Свердловской области сообщает, что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.