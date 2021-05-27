Около 17 млн россиян получили первую прививку от коронавируса
На сегодняшний день почти 17 млн жителей России получили первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Почти 17 миллионов», — сказал глава ведомства.
В начале мая президент России Владимир Путин заявлял, что более 21 млн россиян полностью привились от коронавируса.
Ранее в Роспотребнадзоре выразили мнение, что проходить вакцинацию от коронавируса нового типа придется ежегодно. При этом в ведомстве отметили, что достаточная информация об эффективности существующих вакцин против новых штаммов коронавируса будет получена к осени текущего года.
За весь период пандемии в России зарегистрировано более 5 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, более 120 тыс. заболевших скончались. Выздоровели более 4,6 млн человек.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».