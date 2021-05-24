В Таганроге рассказали о состоянии пострадавших на очистных сооружениях

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На месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, где погибли сотрудники водоканала, 21 мая 2021... На месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, где погибли сотрудники водоканала, 21 мая 2021...
На месте ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, где погибли сотрудники водоканала, 21 мая 2021...
УГО и ЧС города Таганрога

Четверо рабочих водоканала, пострадавших в результате аварии на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области, все еще находятся в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По словам собеседника агентства, одна из пациенток по-прежнему находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за ее жизнь.

ЧП произошло 21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. По факту аварии прокуратура Ростовской области организовала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Роструд также приступил к расследованию произошедшего.

Ранее сообщалось, что число погибших при аварии в коллекторе под Таганрогом в Ростовской области увеличилось до 11.