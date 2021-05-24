В Таганроге рассказали о состоянии пострадавших на очистных сооружениях

Четверо рабочих водоканала, пострадавших в результате аварии на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области, все еще находятся в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По словам собеседника агентства, одна из пациенток по-прежнему находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за ее жизнь.

ЧП произошло 21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. По факту аварии прокуратура Ростовской области организовала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Роструд также приступил к расследованию произошедшего.

Ранее сообщалось, что число погибших при аварии в коллекторе под Таганрогом в Ростовской области увеличилось до 11.