В аэропортах Московского региона сняли временные ограничения

Росавиация: ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — добавил представитель ведомства.

О введении ограничений в аэропортах Московского региона Кореняко сообщил в 0:51 мск.

1 января в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 250 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины самолетного типа.

Кроме того, были поражены 641 зенитный ракетный комплекс, 26 826 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 303 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 50 530 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении нескольких БПЛА, летевших на Москву.