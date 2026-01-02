В Минобороны рассказали о сбитых БПЛА за вечер

Минобороны: над регионами России за семь часов сбили 201 украинский БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны за вечер перехватили и уничтожили 201 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом заявили в министерстве обороны России в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что беспилотники были уничтожены в период с 16:00 до 23:00 мск.

По информации ведомства, 51 БПЛА сбили в Белгородской области, 36 — в Брянской области, 24 в Московском регионе, в том числе 21 дрон, летевший на Москву, 16 — в Ростовской области, 15 — в Калужской области, 14 — в Тульской области, 12 — в Курской области, 10 — в Рязанской области, по 6 в Крыму и Воронежской области, 5 — в Орловской области, 4 — в Липецкой области и 2 беспилотника над акваторией Азовского моря.

1 января в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 250 беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа.

Кроме того, были поражены 641 зенитный ракетный комплекс, 26 826 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 303 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 50 530 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении нескольких БПЛА, летевших на Москву.