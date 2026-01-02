Еще в одном аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Ярославля ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ярославля ввели ограничения на полеты. Об этом рассказал в своем Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Представитель Росавиации подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Однако Кореняко не уточнил причину их введения.

Незадолго до этого временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Домодедово, Жуковский (Раменское), Самары (Курумоч) и Пензы.

Кроме того, представитель Росавиации заявил, что аналогичные меры, направленные на обеспечение безопасности полетов, действуют в отношении воздушной гавани Саратова.

Ранее в аэропорту Петербурга на 13 часов задержали рейс в Таиланд.