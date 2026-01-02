На Украине вводят систему слежки за военнообязанными

Минобороны Украины скоро введет систему отслеживания военнообязанных, что позволит контролировать каждый шаг мобилизованных. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«Министерство обороны Украины вводит систему «Чек-ин мобилизованного», которая будет отслеживать каждый шаг военнообязанного. Первым шагом этой системы является электронный военно-учетный документ в электронном приложении «Резерв+», — рассказал источник.

По его словам, реестр «Оберег», позволяющий военнообязанным обновлять данные без визита в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата), покажет, кто и когда сканировал QR-код и какие действия были в дальнейшем сделаны с военнообязанным.

В дальнейшем, уточнил представитель силовых структур, такое нововведение доведет до фиксации прибытия в воинскую часть с трекингом всего происходящего с военным. Источник отметил: в украинском минобороны верят, что это поможет предупреждать и исключать случаи самовольного оставления части.

До этого стало известно, что более 200 тысяч военнослужащих дезертировали или ушли в «самоволку» из Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2025 году.

С января по октябрь правоохранительные органы Украины зафиксировали более 176 тысяч таких случаев, после чего прекратили публиковать статистику. В октябре показатель достиг рекордных 19,6 тысячи человек, тогда как в начале года составлял в среднем 17–18 тысяч ежемесячно. По оценкам, с учетом тенденции роста общее число дезертиров за год составляет не менее 214 тысяч человек.

Ранее пленный ВСУ рассказал, на что идут дезертиры, чтобы не возвращаться на фронт.