Умер бывший футболист «Спартака» Мухсин Мухамадиев

Экс-футболист «Спартака» Мухсин Мухамадиев умер в возрасте 59 лет
Экс-футболист московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев скончался на 60-м году жизни. Об этом рассказала ТАСС его вдова Мохира Мухамадиева.

В ноябре он попал в реанимацию и находился в тяжелом состоянии. До этого Мухамадиев перенес несколько инсультов.

«Да, это случилось сегодня вечером», — сказала вдова спортсмена.

Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в столице Таджикистана Душанбе. Он выступал с 1985-го за один из ведущих клубов республики — «Памир». В 1990-е перебрался в Россию, где играл за несколько команд, в частности, «Локомотив», «Спартак», «Торпедо» и другие.

В составе московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев стал чемпионом России в 1994 году.

За сборную Таджикистана футболист сыграл один матч. Также одну встречу он провел за сборную России.

В период с 2008 по 2012 год Мухамадиев работал спортивным директором казанского «Рубина». В июне 2022 года его назначили первым вице-президентом таджикского клуба «Истиклол» из города Душанбе. В 2024 году спортсмен перешел в клуб «Вахш» в качестве директора.

Ранее умер чемпион ОИ-1972 по легкой атлетике Бондарчук.

