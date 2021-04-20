Глава департамента культуры Нижнего Новгорода подозревается в превышении полномочий

Глава департамента культуры администрации Нижнего Новгорода подозревается в превышении полномочий. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Согласно информации следствия, в декабре прошлого года по указанию директора его подчиненный заключил соглашение на изготовление 10 информационных стендов на сумму 1,205 млн руб. Отмечается, что обязательства по договору до сих пор не исполнены, стенды не готовы. А само мероприятие, для которого нужно было соответствующее оборудование, прошло в период с 13 по 18 декабря 2020 года.

Следователи считают, что этим указанием глава департамента превысил свои должностные полномочия, и это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Расследование продолжается.

На портале администрации города указано, что директором департамента культуры администрации Нижнего Новгорода является Роман Беагон.