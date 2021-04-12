В Белоруссии прекратили вещание телеканала Euronews

Министерство информации Белоруссии приняло решение о прекращении вещания в стране телеканала Euronews. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что телеканал закрыли из-за того, что срок действия ранее выданного разрешения на распространение на территории республики истек.

При этом в Мининформе сообщили, что с понедельника, 12 апреля, в Белоруссии начинает трансляцию «Победа» — телепрограмма о Великой Отечественной войне, российского производства. В ведомстве отметили, что «новая программа военно-патриотической направленности может найти достойный отклик в душах и сердцах зрителей и, в первую очередь, ветеранов ВОВ.

В белорусской компании «Белтелеком», являющейся крупнейшим в Белоруссии поставщиком интернет-услуг и телевидения, подтвердили прекращение вещания телеканала Euronews, сообщил ТАСС.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».