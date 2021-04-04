Пассажиров аэропорта в Варшаве эвакуируют из-за сообщения о минировании

Представитель Погранохраны Польши Дагмара Белец-Янас рассказал, что в аэропорт имени Шопена в Варшаве поступило сообщение о минировании. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, неизвестные заявили о «бомбе» в одном из самолетов аэропорта.

Он отметил, что из здания аэропорта эвакуировали пассажиров. Кроме того, на борту одного из самолетов работают саперы.

Представитель аэропорта Петр Рудский уточнил, что обследуется самолет авиакомпании Turkish Airlines, который прилетел из Стамбула.

Ранее в московский аэропорт Домодедово поступило сообщение о минировании.