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Названа сумма, за которую гаишник отпустил напавшего на байкера Шахина Аббасова

Shot: гаишник отпустил машину со сбежавшим Шахином Аббасовым за 30 тысяч рублей

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В Москве задержанный инспектор ГИБДД Дмитрий Бовтунов отпустил сбежавшего с места преступления Шахина Аббасова за 30 тыс. рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Басманный суд Москвы отправил инспектора ГИБДД Бовтунова в СИЗО до 18 июня. Он стал седьмым фигурантом дела», — говорится в публикации.

Отмечается, что Бовтунов остановил машину Аббасова в ЮВАО. В тот момент его брат Исхан находился за рулем, не имея при себе документов.

До этого стало известно, что Бовтунов успел сказать своему отцу перед задержанием.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся. Аббасов рассчитывал бежать в ЛНР. Фигуранты приехали к знакомому в станицу Казанскую в Ростовской области, где их задержали местные сотрудники полиции.

Ранее сообщалось о задержании замначальника УМВД, который сел пьяным за руль после дня рождения.

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